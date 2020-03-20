У Львові підтверджено перший випадок коронавірусу

У Львові підтверджений перший випадок захворювання на коронавірус. Загальна кількість заражених в Україні збільшилася до 27 осіб.

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Інформація надійшла від головного лікаря інфекційної лікарні міста, повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

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Позитивний результати підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. Матеріали відправлені до Центру громадського здоров'я.

Заражений - мешканець Львова 1950 року народження, який 13 березня повернувся з Німеччини.

"Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронним органам для подальшого реагування", – зазначив Садовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 березня в Україні налічувалося 26 випадків зараження новим коронавірусом: у Чернівецькій, Житомирській, Київській, Донецькій, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, а також у Києві.

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