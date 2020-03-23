У Львові підтвердили новий випадок зараження COVID-19

У Львові підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірус – COVID-19 виявили у 51-річної жінки. У такий спосіб кількість заражених в Україні зросла до 74 осіб.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник. За його словами, у понеділок, 23 березня, надійшли результати ПЛР-діагностики – з 24 підозр підтвердилося одне зараження.

Коронавірус в Україні

Хворобу виявили у жінки 1969 року народження, яка 8 березня повернулася з Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірусом в Україні заразилися вже 74 людини. За 22 березня виявили ще 26 інфікованих. До того ж один випадок раніше був зафіксований у тимчасово окупованому Криму.

З них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 проживають в одному селі.

У світі заражені вже майже 342 тисячі осіб, 14 748 – померли. Вилікуватися вдалося 99 тисячам пацієнтів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!