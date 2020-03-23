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23 березня • оновлено в 16:47
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У Львові підтвердили новий випадок зараження COVID-19

1.3т
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У Львові підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірус – COVID-19 виявили у 51-річної жінки. У такий спосіб кількість заражених в Україні зросла до 74 осіб.

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Про це заявив заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник. За його словами, у понеділок, 23 березня, надійшли результати ПЛР-діагностики – з 24 підозр підтвердилося одне зараження.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Хворобу виявили у жінки 1969 року народження, яка 8 березня повернулася з Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Коронавірусом в Україні заразилися вже 74 людини. За 22 березня виявили ще 26 інфікованих. До того ж один випадок раніше був зафіксований у тимчасово окупованому Криму.

  • З них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 проживають в одному селі.

  • У світі заражені вже майже 342 тисячі осіб, 14 748 – померли. Вилікуватися вдалося 99 тисячам пацієнтів.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
Тег
вірус
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