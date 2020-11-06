У Львові знищили мурал на честь Катерини Гандзюк. Відео

Таша Адамович Суспільство 12:31, 6.11.2020 Оновлено: 12:31, 6.11.2020

У Львові на вул. Замковій знищили мурал на честь загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це 5 листопада повідомило "Суспільне Львів". Невідомі чоловіки здирали зображення зі стіни за допомогою лопат (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На запитання журналіста, навіщо вони це роблять, ті відповіли так: "Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це є паркан державної установи, де має бути відповідно якийсь колір. Це є благоустрій міста".

Львівська активістка Меланія Подоляк уточнила на своїй сторінці у Facebook, що стіна з муралом належить академії МВС.

"Тільки вчора, вчора була річниця. Там ще свічки не остигли, там ще квіти лежали! Благоустрій! благоустрій, чорт забирай. Стіна належить академії МВС. М*сора знову показують своє лице. Тільки вчора казала: "Ні, у Львові ніхто б не посмів зачепити, ніхто"... Мурал у Львові все одно буде", – написала вона.

Активістка обурилася знищенням муралу на честь Гандзюк
Facebook Melanie Podolyak

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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