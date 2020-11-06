У Львові знищили мурал на честь Катерини Гандзюк. Відео
У Львові на вул. Замковій знищили мурал на честь загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це 5 листопада повідомило "Суспільне Львів". Невідомі чоловіки здирали зображення зі стіни за допомогою лопат (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
На запитання журналіста, навіщо вони це роблять, ті відповіли так: "Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це є паркан державної установи, де має бути відповідно якийсь колір. Це є благоустрій міста".
Львівська активістка Меланія Подоляк уточнила на своїй сторінці у Facebook, що стіна з муралом належить академії МВС.
"Тільки вчора, вчора була річниця. Там ще свічки не остигли, там ще квіти лежали! Благоустрій! благоустрій, чорт забирай. Стіна належить академії МВС. М*сора знову показують своє лице. Тільки вчора казала: "Ні, у Львові ніхто б не посмів зачепити, ніхто"... Мурал у Львові все одно буде", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
організатора вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора та в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
16 березня 2020 року Левіна було екстрадовано до України болгарськими правоохоронцями.
Що стосується Владислава Мангера, то йому 11 лютого 2019 року оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
15 лютого 2019 року було внесено заставу й підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
27 квітня Офіс генерального прокурора України та СБУ заявили, що завершили досудове розслідування в гучній справі про вбивство Гандзюк.
Кінцевим замовником злочину було названо чинного голову Херсонської облради Владислава Мангера, а організатором убивства – представника банди "москалів" Олексія Левіна.
15 жовтня Київський апеляційний суд залишив підозрюваних Мангера і Левіна під вартою.