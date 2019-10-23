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23 жовтня • оновлено в 11:48
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У Львові не змогли сісти два літаки: з'явилися перші подробиці

1.8т Читати матеріал російською

У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман та низьку видимість не змогли приземлитися два літаки.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту. Там зазначили, що вони прямували з Вільнюса та Варшави (Модлін).

"Сьогодні (23 жовтня - Ред.) у зв’язку із несприятливими метеоумовами рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту м. Львова та сів у румунському аеропорту Клуж", - йдеться у повідомленні.

Міжнародний аеропорт "Львів"

Міжнародний аеропорт "Львів"

24 канал

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Як зазначається, рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна очікував покращення метеоумов в "зоні очікування" та вже здійснив посадку в аеропорту Львова.

Тим часом у напрямку львівського летовища вилетіли рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна та Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли Turkish Airlines зі Стамбула.

"Покращення погодних умов - з 10:00", - додали в аеропорту.

У компанії наголосили, що 22 жовтня, аеропорт "Львів", будучи резервним, приймав весь день рейси з Києва. Також 5 рейсів з Києва були скеровані у Львів сьогодні вночі – це літаки авіакомпаній Ernest, Буковина та Sky Up.

Я повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні був зафіксований найвищий рівень концентрації чадного газу (СО) – на рівні з промисловими районами Китаю або США.

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Україна Львів
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Ипать у обоза новости) Унылые будни любого аэропорта. Еще напишите, что в аэропорту Борисполь началась посадка на рейс такой-то. Сенсация!
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