У Львові на початку травня випав сніг: фото та відео заметілі
У середу, 6 травня, в Україні на Закарпатті випав сніг. Також у Львові спостерігалася сніжна заметіль.
Про це в Facebook повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, який попередив про небезпеку.
"Станом на 08:00 6 травня 2020 року на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західний 11 м/с. Температура повітря -6 градусів. Падає невеликий сніг", – йдеться в повідомленні. Відзначається, що сніг на горі йшов 5 і 4 травня.
Додамо, що користувачі мережі сьогодні публікували відео зі снігом зі Львова.
Нагадаємо, в українських Карпатах у понеділок, 4 травня, розгулялися хуртовини і випав невеликий сніг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань сказав, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.