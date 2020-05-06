У Львові на початку травня випав сніг: фото та відео заметілі

У середу, 6 травня, в Україні на Закарпатті випав сніг. Також у Львові спостерігалася сніжна заметіль.

Про це в Facebook повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, який попередив про небезпеку.

Сніг на горі Піп Іван Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 08:00 6 травня 2020 року на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західний 11 м/с. Температура повітря -6 градусів. Падає невеликий сніг", – йдеться в повідомленні. Відзначається, що сніг на горі йшов 5 і 4 травня.

Сніг на горі Піп Іван Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

Сніг на горі Піп Іван Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

Додамо, що користувачі мережі сьогодні публікували відео зі снігом зі Львова.

Нагадаємо, в українських Карпатах у понеділок, 4 травня, розгулялися хуртовини і випав невеликий сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Леонід Горбань сказав, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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