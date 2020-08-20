У Львові маршрутник образив і мало не вигнав матір загиблого на Донбасі воїна

У Львові водій спробував вигнати із маршрутки матір загиблого воїна АТО, оскільки вона хотіла скористатися правом на пільговий проїзд.

Інцидент трапився вранці 20 серпня на міському маршруті 217А. Про нього ображена діями земляка львів’янка Марія Найда написала у Facebook, де її підтримали десятки користувачів.

За її словами, зайшовши до маршрутки, вона показала посвідчення пільгового проїзду, на що водій сказав вийти і чекати наступну маршрутку, бо в нього нібито є тільки сидячі місця. Хоча до салону, стверджує жінка, перед нею зайшло ще троє пасажирів і їх ніхто не виганяв.

"Я пояснила, що в мене загинув син, щоб "Ви їздили і заробляли гроші". Та прозвучала відповідь: "Мені все одно, хто у Вас загинув". Я їду в церкву, тільки до верху. Всі пасажири мовчали, ніби в рот набрали води", – розповіла львів’янка.

У Львові водій спробував вигнати з маршрутки матір загиблого бійця АТО (Facebook Марія Найда)

Вона додала, що лише одна жінка поступилася їй місцем, бо не захотіла слухати "докази" водія про начебто неможливість возити таких, як матір загиблого воїна АТО, пасажирів безкоштовно.

"Одне цікавить, чи довго ще у Львові на маршрутах будуть працювати такі водії? І чому наші перевізники не проводять з ними виховну роботу? Герой дня!" – підсумувала Найда.

Пост про інцидент у львівській маршрутці (Facebook Марія Найда)

У коментарях українці підтримали її й теж висловили обурення вчинком водія львівської маршрутки.

"Це не водій, а бидло. Він ще своє знайде найближчим часом. Тримайся, Маріє!", "Ці водії роботи, автомати, без єдиного грама почуттів. Вірю, що сяде в його маршрутку той, хто покаже, де його місце", "Прикро. В тих водіїв лише гроші!", "Поки біда не зачепить їх самих, продовжуватимуть ставитися по-свинськи, сама не раз на таких наштовхувалася", "Жаль. І без слів", "От чому у більшості випадків, коли таке відбувається, всі пасажири мочать як сліпо-глухі", "І це Львів?!", "Такій людині все вернеться сторицею! Бог йому суддя!" – пишуть користувачі.

Українці підтримали матір загиблого воїна АТО (Facebook Марія Найда)

Користувачі висловили переконання, що образа матері воїна АТО обов’язково повернеться водію сторицею (Facebook Марія Найда)

Коментарі користувачів мережі (Facebook Марія Найда)

Коментарі українців (Facebook Марія Найда)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Дніпрі маршрутник відмовив ветерану АТО в безкоштовному проїзді, бо в салоні нібито закінчилися пільгові місця.

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