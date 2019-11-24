У Львові маму з дитиною вигнали з таксі Uklon через автокрісло: відео

У Львові таксист Uklon вигнав з автомобіля маму з 3-річною дитиною через автокрісло.

Відповідні відео оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Таксист Uklon відмовився везти жінку з 3-річною дитиною, хоча йому запропонували встановити їхнє власне автокрісло. Клієнтка вирішила подзвонити у службу підтримки, щоб поскаржитися, однак там встали на сторону водія і просто відмінили замовлення", – йдеться в повідомленні.

Таксист Uklon відмовився везти жінку з автокріслом для дитини Кадр з відео

Клієнтка таксі зняла цей момент на камеру. Зокрема, водій дзвонить до служби підтримки і говорить про відсутність крісла для дитини. Зауваження жінки про те, що вона може надати необхідний для перевезення маленького пасажира атрибут, чоловік залишив без уваги.

У коментарях думки розділилися: одні розкритикували водія, інші заявили, що встановити автокрісло в машину досить витратне за часом заняття.

"Більшість автокрісел – це не тільки крісло, а й кріплення, до якого зістиковується, кріплення вже до самого автомобіля, тому його можна зрозуміти, вона рукою б тримала?" – зазначив один з користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні внабув чинності закон, що передбачає штраф за неправильне перевезення дітей. У 20 листопада 2019 року при порушенні правил водія буде оштрафовано на 510 грн, а в разі повторного порушення протягом року сума складе вже 850 грн.

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