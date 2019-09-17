У Львові люди масово отруїлися в ресторані

У Львові під час святкування весілля в ресторані сім чоловік отруїлися і потрапили до інфекційної лікарні.

Про це повідомили на сайті прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області. Всі госпіталізовані – жителі Львова, які 14 вересня святкували весілля в одному з львівських ресторанів.

За словами пацієнтів, вони вживали страви з м'яса і риби. Медики визначають їх стан як стабільний.

У Львові масово отруїлися відвідувачі ресторану korrespondent.net

За даним фактом відкрито кримінальне провадження про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Стаття передбачає покарання – штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Зараз поліція встановлює обставини події, призначені експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в школі Козятина (Вінницька область) діти масово отруїлися їжею з їдальні. У лікарні опинилися 15 учнів і 5 дорослих.

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