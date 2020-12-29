У Львові лікар помер у своєму робочому кабінеті

У Львові прямо на робочому місці в кабінеті помер завідувач хірургічного відділення другої міської поліклініки Тарас Шеремета.

Повідомлення про це надійшло правоохоронцям 28 грудня приблизно о 13:00, передає 032.ua. Інші ЗМІ зазначають, що смерть чоловіка була природною.

За словами речниці до Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської, попередньо, ознак насильницької смерті медика не було виявлено. Тіло відправили на експертизу для встановлення причини летального випадку.

Тарас Шеремета помер у своєму кабінеті dilo.net.ua

Журналісти з посиланням на власні джерела пишуть, що завідувач хірургічного відділення другої львівської поліклініки давно боровся з хворобою.

У пресслужбі Нацполіції Львівщини виданню Zaxid.net пояснили, що смерть лікаря з 40-річним стажем була природною. За непідтвердженою інформацією, у Тараса Шеремети обірвався тромб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві від коронавірусу помер відомий інфекціоніст, колишній завідувач інфекційної реанімації столичної лікарні №9 Олександр Артемов. П'ятдесят днів 61-річний чоловік провів у реанімації, де медики боролися за його життя, але врятувати не змогли.