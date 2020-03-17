Головна Новини
17 березня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Львові коронавірус запідозрили у двох дітей

1.7т
Читати матеріал російською

У вівторок, 17 березня, у Львові з підозрою на коронавірус в лікарню доставили двох дітей. Одному 3 роки, а другому 15 років.

Всього в обласній інфекційній лікарні з підозрою на COVID-19 знаходиться 14 пацієнтів. Про це ZAXID.NET розповів заступник директора лікарні Ігор Берник.

Лікар зазначив, що 3-річна дитина прибула з Дрогобицького району, а підліток зі Львова.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Також директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Павлов повідомив, що аналізи на дослідження відправили до Києва.

Відзначимо, що станом на ранок 17 квітня в Львівську обласну інфекційну лікарню, за словами директора лікарні Сергія Федоренка, не надійшли тести для виявлення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в обласну інфекційну лікарню Львова госпіталізовано четверо людей з підозрою на коронавірус.

Також у Львові з 16 березня закрили всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек і заправок в зв'язку з карантином в Україні через коронавируса.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Львов больше всех радовался безвизу, который по факту был нужен ЕС для выкачки трудовых ресурсов, теперь инфицированные возвращаются обратно через их террторию. Все идёт по плану, Слава Майдану.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги