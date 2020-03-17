У Львові коронавірус запідозрили у двох дітей

У вівторок, 17 березня, у Львові з підозрою на коронавірус в лікарню доставили двох дітей. Одному 3 роки, а другому 15 років.

Всього в обласній інфекційній лікарні з підозрою на COVID-19 знаходиться 14 пацієнтів. Про це ZAXID.NET розповів заступник директора лікарні Ігор Берник.

Лікар зазначив, що 3-річна дитина прибула з Дрогобицького району, а підліток зі Львова.

Коронавірус в Україні

Також директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Павлов повідомив, що аналізи на дослідження відправили до Києва.

Відзначимо, що станом на ранок 17 квітня в Львівську обласну інфекційну лікарню, за словами директора лікарні Сергія Федоренка, не надійшли тести для виявлення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в обласну інфекційну лікарню Львова госпіталізовано четверо людей з підозрою на коронавірус.

Також у Львові з 16 березня закрили всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек і заправок в зв'язку з карантином в Україні через коронавируса.

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