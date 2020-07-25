У Львові дитина померла від рідкісної хвороби, її не діагностували вчасно

У Львові від рідкісного захворювання синдрому Кавасакі помер однорічна дитина Марко Печар. Його мама Юлія Печар звинуватила лікарів у халатності. На її думку медики через непрофесіоналізм не змогли вчасно діагностувати хворобу.

Жінка звернулася до лікарів 18 лютого, коли у дитини різко підскочила температура до 38,2 градусів, пише ZAXID.NET. Після малюка з високою температурою лікували від ГРЗ і фарингіту, але безрезультатно.

"На 5-6 день були виражені ознаки хвороби: збільшені лімфовузли, малинові губи і язик, висипка в паховій зоні, червона слизова оболонка очей, набряки долонь. Ми на той момент не знали, що це таке. Але ми це все показували лікарю. На що вона сказала, що під час ГРЗ можуть бути такі ознаки, що це фізіологічні особливості дитини. Вона на це не звернула увагу. Ми продовжували лікувати фарингіт", – згадувала Печар.

Лише 3 березня по вимогу батьків дитини перевели із Стирійской ЦРЛ в львівську лікарню, де провели діагностичне обстеження – УЗД внутрішніх органів, серця, суглобів, лімфатичних вузлів, ЕКГ серця, рентген. Лікарі негайно призначили лікування згідно з протоколом хвороби Кавасакі – імуноглобуліном і аспірином, але було вже пізно. У дитини трапився розрив аневризми коронарних артерій і 8 березня вона померла.

У смерті сина Печар звинуватила стрийських педіатрів, які не змогли встановити правильний діагноз. За її словами, один лікар з лікарні вже є фігурантом у кримінальному провадженні через смерть іншої дитини. Це справа більш ніж трирічної давності, проте рішення суду поки немає.

Однак в лікарні все заперечували, кажучи, що зробили все можливе. За словами глави Стрийської ЦРЛ Олексія Ігнатова, "синдром Кавасакі – рідкісна і складна хвороба і не кожен педіатр стикається з нею в своїй практиці".

"Як тільки запідозрили можливе ускладнення, дитину направили до Львова у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Направили тому, що наполегливо протягом 11 днів трималася температура. На момент направлення стан дитини був середньої тяжкості, ніщо не свідчило про якусь можливу загрозу життю або будь-якого іншого ускладнення. Погіршення її стану відбулося вже у львівській лікарні. і там вже запідозрили і почали проводити додаткові обстеження", – розповів Ігнатов.

За фактом смерті дитини прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК (неналежне виконання професійних обов'язків лікарями).

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