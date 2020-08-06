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У Львові COVID-19 за добу забрав життя відомих у місті журналістки, підприємця та професора

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
7,1 т.
Троє відомих львів’ян померли за добу від коронавірусу

Троє відомих львів’ян померли за добу від коронавірусу. Ілюстрація

Троє відомих львів’ян померли за одну добу від коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляє "Еспресо.Захід", на 53-му році життя померла головна редакторка газети "Бойківська думка" Іванна Русин.

Вона була випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України з 2001 року, членом секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.

Також серед померлих – відомий підприємець, колишній віцепрезидент Українського національного комітету Міжнародної торговельної палати ICCUkraine Михайло Коропецький. Йому було 62 роки.

Крім того, хвороба забрала життя громадського діяча, колишнього лектора Українського вільного університету в Мюнхені, професора кафедри українознавства Національного медичного університету імені Данила Галицького Ігоря Ходака. Він тривалий час був головним редактором видавництва "Червона Калина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня від коронавірусу помер керівник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Львівської області Василь Савенко.

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