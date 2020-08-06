У Львові COVID-19 за добу забрав життя відомих у місті журналістки, підприємця та професора

Троє відомих львів’ян померли за добу від коронавірусу. Ілюстрація

Троє відомих львів’ян померли за одну добу від коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляє "Еспресо.Захід", на 53-му році життя померла головна редакторка газети "Бойківська думка" Іванна Русин.

Вона була випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, членом Національної спілки журналістів України з 2001 року, членом секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.

Також серед померлих – відомий підприємець, колишній віцепрезидент Українського національного комітету Міжнародної торговельної палати ICCUkraine Михайло Коропецький. Йому було 62 роки.

Крім того, хвороба забрала життя громадського діяча, колишнього лектора Українського вільного університету в Мюнхені, професора кафедри українознавства Національного медичного університету імені Данила Галицького Ігоря Ходака. Він тривалий час був головним редактором видавництва "Червона Калина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня від коронавірусу помер керівник Старосамбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Львівської області Василь Савенко.