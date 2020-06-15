У Львові COVID-19 підтвердили у депутатки міськради

35-річна депутатка Львівської міської ради від БПП "Солідарність" Уляна Пак захворіла на коронавірус.

Про це вона сама повідомила виданню ZAXID.NET. Сказала, що з колегами давно не спілкувалася.

"Це відповідає дійсності, я хворію. Я на самоізоляції вже другий тиждень. З колегами по фракції я не зустрічалась давно. Усіх, з ким я комунікувала, відповідно до вказівок лікаря, я повідомила про те, що вони також мають бути на самоізоляці", – повідомила депутатка.

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Жінка запевнила, що почуває себе добре. Однак в лікарні з двобічною пневмонією перебуває її мати, результату ПЛР-тесту якої ще немає.

Видання відзначило, що Пак була присутня на останньому засіданні сесії Львівської міської ради, яке відбулося 28 травня. Судячи з відеозапису, в сесійній залі вона перебувала в масці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що на Львівщині продовжили карантин, оскільки показники захворюваності зросли.