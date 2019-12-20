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20 грудня • оновлено в 22:36
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У Львові чоловік знайшов на балконі тисячі кусючих сусідів. Фото

2.1т
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На балконі однієї з квартир у Львові на вулиці Мазепи виявили близько 1700 кажанів, які влаштувалися там на зимівлю.

Про це виданню Syla News розповів старший науковий співробітник Інституту екології Карпат Андрій-Тарас Башта. За його словами, це був звичайний балкон у звичайному блоковому будинку, який чимось сподобався нічним жителям.

У Львові чоловік знайшов на балконі тисячі кусючих сусідів. Фото

facebook.com/atbashta

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"Перші кажани залетіли на цей балкон близько тижня тому. Господарі боялися вийти на балкон і сподівалися, що кажани самі полетять. А вийшло, що перша пара привернула інших. І вже через тиждень їх зібралася рекордна кількість", – розповів Башта.

У Львові чоловік знайшов на балконі тисячі кусючих сусідів. Фото

facebook.com/atbashta

Вчений порахував кажанів породи руда вечірниця під час процесу їх пошуку і лову, який зайняв чотири години. За його словами, ще 20 років тому вони залишалися зимувати в південних районах Румунії та Болгарії, а тепер поширені і в Україні.

"Кажани цієї породи живуть у львівських будинках. Зимують на горищах, у свердловинах між будинками або під підвіконнями", – написав вчений.

Згодом співробітники Інституту екології Карпат винесли кажанів до найближчого парку і випустили. Ті полетіли шукати собі інше місце для зимівлі.

У Львові чоловік знайшов на балконі тисячі кусючих сусідів. Фото

facebook.com/atbashta

"Ми також обстежили інші балкони цього будинку. Мене здивувало, що це величезна багатоповерхівка, а вони всі скупчилися на одному балконі. Однак, думаю, вони живуть також на горищі в цьому будинку. І можуть повернутися сюди", – зазначив учений.

Також він додав, що знайдені кажани кусаються. Чоловік не радить намагатися їх виселяти самостійно.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Києві на балконі одного з житлових будинків оселилися більше сотні кажанів виду руда вечірниця.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна Львів
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И никакие это не летучие мыши, а родычи приехавшие у мисто из села. Майбутнии свидомые активисты. Андрей-Тарас Башта - звучит потешно. В моем Ворошиловградском детстве был один знакомый мальчик, которого его западенские папа назвал Жан. Жан Кисель.
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