У Львові чоловік знайшов на балконі тисячі кусючих сусідів. Фото

На балконі однієї з квартир у Львові на вулиці Мазепи виявили близько 1700 кажанів, які влаштувалися там на зимівлю.

Про це виданню Syla News розповів старший науковий співробітник Інституту екології Карпат Андрій-Тарас Башта. За його словами, це був звичайний балкон у звичайному блоковому будинку, який чимось сподобався нічним жителям.

facebook.com/atbashta

"Перші кажани залетіли на цей балкон близько тижня тому. Господарі боялися вийти на балкон і сподівалися, що кажани самі полетять. А вийшло, що перша пара привернула інших. І вже через тиждень їх зібралася рекордна кількість", – розповів Башта.

facebook.com/atbashta

Вчений порахував кажанів породи руда вечірниця під час процесу їх пошуку і лову, який зайняв чотири години. За його словами, ще 20 років тому вони залишалися зимувати в південних районах Румунії та Болгарії, а тепер поширені і в Україні.

"Кажани цієї породи живуть у львівських будинках. Зимують на горищах, у свердловинах між будинками або під підвіконнями", – написав вчений.

Згодом співробітники Інституту екології Карпат винесли кажанів до найближчого парку і випустили. Ті полетіли шукати собі інше місце для зимівлі.

facebook.com/atbashta

"Ми також обстежили інші балкони цього будинку. Мене здивувало, що це величезна багатоповерхівка, а вони всі скупчилися на одному балконі. Однак, думаю, вони живуть також на горищі в цьому будинку. І можуть повернутися сюди", – зазначив учений.

Також він додав, що знайдені кажани кусаються. Чоловік не радить намагатися їх виселяти самостійно.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Києві на балконі одного з житлових будинків оселилися більше сотні кажанів виду руда вечірниця.

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