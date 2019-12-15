"Вийшла заміж" за Ісуса Христа: фото посвяти в черниці вразили українців

У Львові в церкві апостолів Петра і Павла на вул. Лукасевича провели обряд "вінчання" дівчини з Христом, таким чином посвятивши її в черниці.

Церемонію зняв на камеру весільний фотограф зі Львова Михайло Балушка, парафіянин тієї ж церкви. Відповідні світлини на початку грудня з дозволу рідних він опублікував у Facebook, проте вже 15 грудня пост став недоступним.

Відомо, що на фото – Ніна Муц, родом із Рясного. Дівчина одягнена у весільну сукню і готується стати "нареченою Христовою".

Ніна Муц Соцмережі

На фотографіях видно, що у львів'янки відрізали пасмо волосся в знак її приналежності до церкви, як годиться під час постригу.

У якийсь момент обряду вона лягла перед вівтарем обличчям вниз. Після цього дівчина змінила весільну сукню на чернече вбрання.

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Балушка в коментарі Bird in Flight розповів, що Муц веде християнський спосіб життя. Фотограф дізнався, що дівчина збирається прийняти постриг, і вирішив зазнімкувати цей обряд.

Раніше Балушка вже ставав свідком того, як дівчину в сукні нареченої постригали в черниці. "Я хотів зняти цю подію, щоб люди дізналися, що є й інше життя. Це нормальні речі. Обряд є обряд", – сказав він.

Відзначимо, пост фотографа викликав бурхливу реакцію в мережі, зібравши тисячі лайків і репостів. За кілька днів фотографіями поділилися майже дві тисячі користувачів. Деякі в коментарях бажали черниці міцності духу, інші писали, що "наречена" виглядає нещасною.

Фото обряду Соцмережі

У коментарях також вказали на те, що обряд здійснював львівський священик Василь Ковпак, якого в 2007 році відлучили від греко-католицької церкви. Ватикан визнав його винним в схизмі – розколі церкви.

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Фото обряду Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше в селищі Славське Львівської області піднявся скандал через "російський" ремонт у церкві УГКЦ.

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