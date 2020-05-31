У Львові через обвал перил троє людей випали з балкону. Фото з місця НП

У Львові ввечері 31 травня троє осіб випали з балкону другого поверху через обвал перил. Подія трапилася на вулиці Литвиненка, 13.

Як повідомило видання "Варта 1", обвалилися перила балкону другого поверху чотирьохповерхового будинку. Інцидент трапився о 7 годині вечора (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

За попередньою інформацією лікарів швидкої допомоги, постраждала 32-річна жінка (закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом попереку), 38-річний чоловік (закритий перелом нижньої третини обох передпліч, ЗЧМТ), 34-річний чоловік (забій правого плеча).

Видання зазначає, що чоловіки були з ознаками алкогольного сп’яніння. Усіх госпіталізовано в міську лікарню швидкої допомоги.

У Львові через обвал перил троє людей випали з балкону varta1.com.ua

У Львові через обвал перил троє людей випали з балкону varta1.com.ua

У Львові через обвал перил троє людей випали з балкону varta1.com.ua

У Львові через обвал перил троє людей випали з балкону varta1.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Сміла на Черкащині 17-річний хлопець загинув після падіння з балкону 9 поверху. Трагедія сталась на вулиці Ржевській.

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