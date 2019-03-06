У Львові батьки в паніці забирають дітей зі школи: що відбувається

В одній із львівських шкіл прогримів скандал. Там учень тероризує увесь клас, через що батьки дітей вимагають дистанційного навчання.

Дорослі скаржаться на 12-річного Іллю, котрий знущається над дітьми в своєму 6-му класі, йдеться в сюжеті ТСН.

"У нас синці, садна, крововиливи були. На уроці географії моєму синові на очах у всього класу й вчительки плюнули в обличчя, на уроці фізкультури моїй дитині дали ляпаса", – розповіла мати одного з учнів Лілія Мішур.

"Він побачив, що мій син робить фотографію, як він на уроці нічим не займається. Нічого не кажучи, він підбіг до нього й штовхнув у голову", – додала мама іншого школяра Наталя Климишин.

Батьки бояться за здоров'я своїх дітей і масово пишуть заяви в поліцію. Зі свого боку батько Іллі каже, що це його син став жертвою шкільного цькування. Чоловік уже поскаржився на переслідування в дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

"Ми зараз збираємо довідки від лікарів, що психічно він нормальний, до того ж у кращих лікарів Львова. Важка адаптація серед хлопців, яких більшість у класі", – підкреслив Олександр Балабай.

Керівництво школи стверджує, що хлопчик хоч і не простий, але здібний учень.

"Ілля – дійсно дуже здібний, різнобічний. Нервовий його стан ненормальний. Якщо дитина раптом впадає в істерику посеред уроку, це означає, що щось із нею не так", – додала заступник директора Роксоляна Падус.

Інша замдиректора Надія Гладун зазначила, що Ілля дуже часто вживає ненормативну лексику щодо дітей і вчителів.

Порожній клас у школі ІА Regnum

Батьки вже звернулися до ювенальної поліції із заявою про фізичне насильство. Правоохоронці допитують дорослих і дітей.

"Якщо будуть повністю всі пояснення, тоді ми вже приймемо рішення: це неналежне виховання чи якісь проблеми в поведінці дитини. Якщо дійсно підтвердиться ситуація, тоді до відповідальності будуть притягнуті батьки", – підкреслила інспектор ювенальної превенції Франківського відділу поліції Вікторія Дудник.

Зараз Ілля проходить медобстеження, однак його батьки не виключають, що будуть шукати для сина іншу школу.

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