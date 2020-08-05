У Львові 6-річну дівчинку врятували від рідкісної хвороби Кавасакі: що відомо про стан дитини

Марина Ліснічук Суспільство 14:22, 5.08.2020 Оновлено: 14:54, 5.08.2020

Шестирічну дівчинку із Самбора Львівської області, в якої вперше в Україні виявили рідкісне захворювання – синдром Кавасакі, який пов’язують із COVID-19, – виписали з лікарні.

Стан здоров'я дитини задовільний. Про це розповів лікар-анестезіолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Тарас Борачо, передає місцеве видання Leopolis.news.

За словами медика, дівчинка тиждень перебувала в реанімації медзакладу, однак критичними стали перші три доби після госпіталізації: лікарям потрібно було налагодити внутрішньовенну підтримку серця й тиску.

На щастя, після того як маленьку пацієнтку з рідкісним педіатричним мультисистемним запальним синдромом перевели до педіатричного відділення, її стан стабілізувався. Борачо переконує, що хвороба дитини не загрожує оточенню, оскільки не передається іншим.

"Стан юної самбірчанки цілком нормальний, хвороба не передається іншим. Але, якщо вчасно її не виявити, то виникнуть ускладнення – ураження артерій серця, вони можуть розшаровуватися, утворювати аневризми. А це реальна загроза для життя", – пояснив він.

Лікар додав, що дівчинці ще на 10-й день інфікування провели ЕХО КГ й зазначених уражень не виявили. Хоча надалі їй потрібні обов’язкові періодичні обстеження.

Медики підкреслюють, що випадок синдрому Кавасакі в 6-річної дівчинки рідкісний, оскільки зазвичай ця недуга вражає менших дітей. Водночас вони з’ясували, що з місяць тому самбірчанка захворіла на пневмонію. Аналіз на антитіла до COVID-19 показав, що дитина безсимптомно перенесла коронавірус і в неї виробилися антитіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 6-річної Соломії (ім’я змінено на прохання батьків) із Самбора Львівської області діагностували рідкісне захворювання, яке почали виявляти в дітей лише після поширення коронавірусу (COVID-19).

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