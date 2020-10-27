У Львові 56-річній жінці видалили півторакілограмову кісту з паразитами. Фото

У Львові у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги хірурги видалили 56-річній жінці ехінококову кісту вагою в півтора кілограма.

Як повідомили на Facebook-сторінці установи, новоутворення займало 90% об’єму селезінки та було розміром 16х17 см. Але спеціалісти лікарні видалили кісту та зуміли зберегти селезінку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"56-річна жінка звернулася зі скаргами на біль у животі та під ребрами з лівого боку. Вона вже знала, що в неї кіста. Проте не була впевнена, що потрібне оперативне втручання. Але обстеження в нас показало: це саме ехінококова кіста й відкладати операцію не варто", – проінформували медики.

За словами фахівців, збудником кісти є личинкова стадія паразита ехінокока, який під час потрапляння в організм людини розростається в кісту.

"Лише півтора години – і утворення нема. Наші медики успішно впоралися! Хоча складність такого втручання полягала в тому, що кіста перебувала дуже близько до таких важливих органів, як шлунок, підшлункова залоза, та до судин", – кажуть у лікарні.

Нині пацієнтка почувається добре. Незабаром її випишуть із лікарні.

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