У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

У Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ коронавірус запідозрили у новонародженого, якому лише чотири дні.

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Як пише ZAXID.NET, у дитини діагностували пневмонію. У зв'язку з цим її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, розповіла директорка лікарні Олександра Бурда.

За її словами, малюкові вже провели одне дослідження на коронавірус, результат – негативний. 6 квітня біоматеріал дитини відправили ще на одне дослідження, результат якого буде відомий 7 квітня.

Дитина "24 канал"

Маленького пацієнта в лікарню привезли з одного з районів Львівщини. Підозра виникла через те, що батько дитини нещодавно повернувся з-за кордону. Батьків також двічі обстежували на коронавірус. Обидва рази результати були негативними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області в реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля, яке народилося від матері з підозрою на COVID-19. за інформацією Чернівецької ОДА, стан малюка вже покращився і його зняли з кисневої дотації.

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