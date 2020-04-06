Головна Новини
6 квітня • оновлено в 20:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

1.1т
Читати матеріал російською

У Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ коронавірус запідозрили у новонародженого, якому лише чотири дні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише ZAXID.NET, у дитини діагностували пневмонію. У зв'язку з цим її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, розповіла директорка лікарні Олександра Бурда.

За її словами, малюкові вже провели одне дослідження на коронавірус, результат – негативний. 6 квітня біоматеріал дитини відправили ще на одне дослідження, результат якого буде відомий 7 квітня.

Дитина

Дитина

"24 канал"

Маленького пацієнта в лікарню привезли з одного з районів Львівщини. Підозра виникла через те, що батько дитини нещодавно повернувся з-за кордону. Батьків також двічі обстежували на коронавірус. Обидва рази результати були негативними.

У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

У Львові 4-денне немовля потрапило до лікарні з підозрою на коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області в реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля, яке народилося від матері з підозрою на COVID-19. за інформацією Чернівецької ОДА, стан малюка вже покращився і його зняли з кисневої дотації.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги