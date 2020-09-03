У Львівській облраді масовий спалах COVID-19

У Львівській облраді захворіли на COVID-19 голова, депутати та співробітники апарату. ZIK

У Львівській обласній раді захворіли на коронавірус її голова, керівник апарату, шестеро працівників і вісім депутатів.

Про це повідомило "Еспрессо.Захід". Про хворобу 31 серпня повідомив голова обласної ради Олександр Ганущин.

Він поінформував, що в п'ятницю, 28 серпня, після обіду у нього погіршилося самопочуття, він здав ПЛР-тест і отримав позитивний результат. Зараз чиновник перебуває на самоізоляції і виконує вказівки лікаря.

"Попередив усіх, із ким контактував останні кілька днів. Дуже розраховую, що вас вірус обійде стороною. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого повороту подій був готовий. Зараз почуваюся, як під час легкої застуди, яка сильно стомлює", – написав Ганущин.

Як повідомив перший заступник голови обласної ради Богдан Гагалюк, хворі є також серед апарату і депутатів.

"На жаль, ситуація у нас, як і у всій країні, не найкраща. Ще до хвороби пана Ганущина COVID-19 виявили у керівника апарату Валерія Харлова. Крім того, хворіють шість працівників апарату і вісім депутатів. Переважно у всіх хвороба проходить у легкій формі. До апаратів ШВЛ не був підключений ніхто, однак були люди, які лежали під кисневою маскою. Особисто я з главою контактував ще до 24 серпня, але перестрахувався і здав ІФА-тест. Він виявився негативним", – розповів Гагалюк.

Він додав, що вже 4 вересня весь склад обласної ради буде здавати ПЛР-тести, щоб зрозуміти ситуацію в структурі.

Станом на 3 вересня у Львівській області зафіксовано 15116 випадків зараження коронавірусом, померло 423 людини.

Як писав OBOZREVATEL, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин заразився коронавірусом (COVID-19). Він зазначив, що його самопочуття погіршилося ще в п'ятницю, 28 серпня.

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