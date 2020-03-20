У Львівській області зафіксували 44 підозри на COVID-19

У Львівській області зафіксували 44 підозри на коронавірус COVID-19.

Про це під час брифінгу в п'ятницю, 20 березня, повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Андрій Васько, пишуть "Варіанти".

Чиновник зазначив, що 32 пацієнти зараз госпіталозавані в інфекційній лікарні, всі інші – на домашньому карантині.

Коронавірус в Україні

"З них 32 особи перебувають на лікуванні в інфекційній лікарні. Їхній стан близький до середньої тяжкості. Решта – або на домашньому карантині у зв'язку з легкістю стану, або є спростований діагноз коронавірусу й підтверджені негативні аналізи. У нас є чотири пацієнти, на яких надійшли негативні результати, і це все, що ми отримали. Інших результатів – ні позитивних, ні негативних – у нас сьогодні немає", – зазначив Васько.

Також він поскаржився, що Лабораторний центр у Києві завантажений, тому є черга на проведення тестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто в умовах карантину через коронавірус перейшло в режим максимальної готовності до надзвичайних ситуацій.

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