У Львівській області почнуть масово перевіряти жителів на коронавірус

У Львівській області з наступного тижня збираються запускати масове тестування людей на коронавірус.

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Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook. За його словами, зараз розробляється алгоритм того, як це буде працювати, а вже з середини наступного тижня тестування хочуть запустити.

"Першими тестування пройдуть ті, хто недавно повернувся з-за кордону або контактував з людьми, у яких підтверджено коронавірус", – розповів Козицький.

Також Львівський IT-кластер зараз збирає інформацію, за допомогою якої можна буде передбачити пік епідемії, визначити завантаженість лікарів і так далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 30 народних депутатів з фракції "Слуга народу" пройшли тест на коронавірус COVID-19.

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