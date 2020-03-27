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27 березня • оновлено в 18:25
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У Львівській області почнуть масово перевіряти жителів на коронавірус

1.8т
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У Львівській області з наступного тижня збираються запускати масове тестування людей на коронавірус.

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Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook. За його словами, зараз розробляється алгоритм того, як це буде працювати, а вже з середини наступного тижня тестування хочуть запустити.

"Першими тестування пройдуть ті, хто недавно повернувся з-за кордону або контактував з людьми, у яких підтверджено коронавірус", – розповів Козицький.

Також Львівський IT-кластер зараз збирає інформацію, за допомогою якої можна буде передбачити пік епідемії, визначити завантаженість лікарів і так далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 30 народних депутатів з фракції "Слуга народу" пройшли тест на коронавірус COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Козицький
Місце
Україна Львів
Теги
тести вірус
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