У Луцьку жінка з COVID-19 померла після пологів: без матері залишилося 5 дітей

У Луцьку 39-річна жінка з Рівненщини, у якої підтвердили діагноз COVID-19, померла після пологів. У результаті трагедії її немовля й ще четверо дітей залишилися сиротами.

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Новонароджена дівчинка нині перебуває у відділенні дитячої реанімації Луцького клінічного пологового будинку з позитивною динамікою, у неї коронавірус не підтверджено. Про це йдеться в повідомленні медзакладу на сторінці у Facebook.

Зазначається, що народжувати до Луцька жінка 22 червня приїхала з Млинівського району Рівненської області. Під час консультації у Волинському обласному перинатальному центрі її оглянули лікарі й направили в обласну інфекційну лікарню. Там вагітній зробили рентген, взяли аналіз для проведення ПЛР-тесту і знову відправили до пологового.

"23 червня жінці проведено кесарів розтин згідно з акушерськими показаннями. Народилася дитина в тяжкому стані. Через погіршення стану породіллі та підтверджений діагноз COVID-19 (позитивний ПЛР-тест) 24 червня її перевели до обласної лікарні", – йдеться в повідомленні.

За словами головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудара, жінка два дні перебувала в їхній реанімації. Вона госпіталізована до медустанови з низькою сатурацією кисню та мала слабковиражену супутню патологію. У пості ж додали, що померла жінка 28 червня.

Зі свого боку голова Підлозцівської об’єднаної територіальної громади Рівненської області, де проживала померла, Микола Костюкевич у Facebook зазначив, що лікарі майже шість днів боролися за життя жінки, а окрім новонародженої дівчинки без матері залишилося ще 4 дітей.

"Сиротами залишилися три синочки та дві донечки, найменшій на день похорону – лише шість днів", – написав Костюкевич.

Скриншот повідомлення (Facebook-сторінка Луцького клінічного пологового будинку)

Повідомлення голови ОТГ (Facebook Mikola Kostyukevich)

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