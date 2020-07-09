У Луцьку військові вичерпували калюжі перед приїздом Зеленського. Фото і відео
Воїнів ЗСУ змусили вичерпувати воду з калюж саморобними віниками напередодні візиту президента України Володимира Зеленського на Волинь.
Про це "24 каналу" розповіли джерела 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка зараз дислокується у Луцьку. Зазначається, що у рамках робочого візиту на Волинь 9 липня Зеленський має відвідати зазначений військовий підрозділ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Саме тому захисникам і наказали вичерпувати воду з ям на території частини, які утворилися через відсутність ремонту дороги. "Знаряддями" військових були пляшки та саморобні віники з листя.
За свідченнями джерел, відповідний наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, який не проводився до того приблизно 20 років. Спершу воїни осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм. Такий "ремонт" проводили на виїзді з льотного поля на КПП.
Нагадаємо, наприкінці січня охорона Зеленського затримала воїнів ЗСУ, які хотіли поставити лампадки біля пам'ятника Героям Крут. У підсумку після нетривалої словесної суперечки захисників все ж пропустили до меморіалу. Однак трапилося це тільки після того, як перша особа держави поїхала звідти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у липні 2019 року перед приїздом Зеленського в Черкаси комунальники міста також "висушували" калюжі на асфальті.
Тим часом в Ужгороді Управління державної охорони наказало владі міста демонтувати на набережній всі 54 смітники через приїзд глави держави.
А у Кременчуці на Полтавщині у березні 2020 року почали терміново латати ями на розбитих дорогах, готуючись до приїзду президента України.