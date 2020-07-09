У Луцьку військові вичерпували калюжі перед приїздом Зеленського. Фото і відео

Воїнів ЗСУ змусили вичерпувати воду з калюж саморобними віниками напередодні візиту президента України Володимира Зеленського на Волинь.

Про це "24 каналу" розповіли джерела 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка зараз дислокується у Луцьку. Зазначається, що у рамках робочого візиту на Волинь 9 липня Зеленський має відвідати зазначений військовий підрозділ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Воїни вичерпували воду з ям на дорозі "24 канал"

Саме тому захисникам і наказали вичерпувати воду з ям на території частини, які утворилися через відсутність ремонту дороги. "Знаряддями" військових були пляшки та саморобні віники з листя.

За свідченнями джерел, відповідний наказ дало командування частини під виглядом ремонту доріг, який не проводився до того приблизно 20 років. Спершу воїни осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм. Такий "ремонт" проводили на виїзді з льотного поля на КПП.

Військових "озброїли" саморобними віниками для осушування калюж "24 канал"

Таке "прибирання" влаштували перед приїздом Зеленського до Луцька "24 канал"

Нагадаємо, наприкінці січня охорона Зеленського затримала воїнів ЗСУ, які хотіли поставити лампадки біля пам'ятника Героям Крут. У підсумку після нетривалої словесної суперечки захисників все ж пропустили до меморіалу. Однак трапилося це тільки після того, як перша особа держави поїхала звідти.

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