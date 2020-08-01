Луцька міська рада не прийматиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття закладів у зв'язку з потраплянням в "червону" карантинну зону.

Про це в Facebook заявив радник мера Луцька Ігор Поліщук. Він назвав рішення по боротьбі з коронавірусом "недолугими, несвоєчасними і непрофесійними", які "довели країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць і значно погіршили рівень життя українців і рівень економічної активності в країні".

"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів в зв'язку з вищевказаним незрозумілим рішенням.

Якщо центральна влада хоче працювати за законом – нехай вводить надзвичайний стан і тільки тоді зупиняє транспорт, закриває заклади і приймає інші обмеження", – заявив Поліщук.

У Луцьку відмовилися виконувати умови карантину

Як писав OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, в залежності від епідемічної ситуації. Тепер територія країни поділена на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зону.