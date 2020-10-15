У Луцьку в пологовий будинок хочуть звозити хворих на COVID-19: медики влаштували протест. Відео

Юрій Сергієнко Суспільство 01:58, 16.10.2020

Біля Луцької міськради пройшла акція протесту за участю лікарів місцевого пологового будинку, в який хочуть завозити пацієнтів з коронавірусом.

Персонал установи заявив, що дізнався про це, коли почали завозити додаткові ліжка, повідомляє "5 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лікарі влаштували мітинг в Луцьку.
кадр "5 каналу"

"Інфекційних хворих з породіллями класти, це не вкладається в голові. Я не інфекціоніст, але я це прекрасно розумію", – розповів лікар-анестезіолог Михайло Божик.

Завідувач пологовим відділенням Сергій Сябрук додав, що пацієнти з коронавірусом і породіллі будуть надходити одночасно. "Хто захоче тут народжувати?" – обурився він.

Всього в лікарні планують розмістити 250 ліжок і підвести до них кисень. Лікарі поскаржилися, що їх поставили перед фактом.

Незважаючи на протест, депутати міськради все ж проголосували за рішення відвести частину пологового будинку для хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області вранці в четвер, 15 жовтня, було зафіксовано 10 320 випадків зараження коронавірусом.

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