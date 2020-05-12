У Луцькому політехнічному університеті розробили дверну ручку, яка дозволить відкривати двері не долонею, на зап'ястям.

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Це повинно допомогти в боротьбі з поширенням коронавірусуCOVID-19, передає "5 канал" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Луцьку представили "противірусну" дверну ручку Скрін відео ТСН

Пристосування роздрукували на 3D-принтері й тестують при вході в університет. За словами розробників, ідею вони запозичили у бельгійських колег.

Завідувач кафедри матеріалознавства університету Микола Мельничук розповів, що незважаючи на те, що вони підгледіли ідею, дверну ручку треба було спроєктувати, поміряти розміри, закласти геометрію й розрахувати її навантаження.

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Лаборант Луцького політеху Сергій Куцик показав журналістам комп'ютерну модель ручки, яку розробив з одним зі студентів кафедри.

Над дизайном працювали кілька днів. Перший зразок друкувався на 3D-принтері близько 8 годин.

Щоб ручка була міцнішою і витримувала навантаження, її щільно заповнювали матеріалом (75% заповнення).

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