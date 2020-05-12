Головна Новини
12 травня • оновлено в 03:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Луцьку представили "противірусну" дверну ручку: як працює винахід

228
Читати матеріал російською

У Луцькому політехнічному університеті розробили дверну ручку, яка дозволить відкривати двері не долонею, на зап'ястям.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Це повинно допомогти в боротьбі з поширенням коронавірусуCOVID-19, передає "5 канал" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Луцьку представили "противірусну" дверну ручку

У Луцьку представили "противірусну" дверну ручку

Скрін відео ТСН

Пристосування роздрукували на 3D-принтері й тестують при вході в університет. За словами розробників, ідею вони запозичили у бельгійських колег.

Завідувач кафедри матеріалознавства університету Микола Мельничук розповів, що незважаючи на те, що вони підгледіли ідею, дверну ручку треба було спроєктувати, поміряти розміри, закласти геометрію й розрахувати її навантаження.

В Україні представили "противірусну" дверну ручку: як працює винахід

Скріншот

В Україні представили "противірусну" дверну ручку: як працює винахід

Скріншот

Лаборант Луцького політеху Сергій Куцик показав журналістам комп'ютерну модель ручки, яку розробив з одним зі студентів кафедри.

Над дизайном працювали кілька днів. Перший зразок друкувався на 3D-принтері близько 8 годин.

Щоб ручка була міцнішою і витримувала навантаження, її щільно заповнювали матеріалом (75% заповнення).

В Україні представили "противірусну" дверну ручку: як працює винахід

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 11 травня послабили карантин, і в деяких містах люди масово вийшли на вулиці без масок і соціальної дистанції. З'явилися фото та відео.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Луцьк
Теги
видео хвороба інфекція вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 15 648.

    Вилікувалися: 3288. Померли: 408.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • В Україні відкрилися салони краси, кафе і магазини: фоторепортаж масових гулянь.

  • Що трапиться, якщо вакцину проти коронавируса ніколи не винайдуть: вчені дали відповідь.

  • Експерти визнали закриття парків в Україні через карантин фікцією.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги