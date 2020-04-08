Запрацювали ремонти взуття та оптика: в Луцьку пом'якшили карантин

У Луцьку Волинської області пом'якшили карантин, введений через коронавірус COVID-19, дозволивши працювати соціально значимим об'єктам.

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Відповідне рішення ухвалене на засіданні Луцької міськради 8 квітня, яке проходило на стадіоні "Спортивне ядро" Східноєвропейського національного університету.

В місті дозволили відкрити об'єкти, які продають товари і надають послуги першої необхідності.

Йдеться про магазини побутової хімії, насіння і садових матеріалів, агрохімікатів, веломагазини, веломайстерні, магазини і майстерні оптики, майстерні з виготовлення ключів та ремонту взуття.

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на ранок 8 квітня, у Волинській області зафіксовано - 36 випадків коронавірусу.

Всього по Україні підтверджено 1668 випадків, одужали 35 пацієнтів. Померли 52 людини.

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