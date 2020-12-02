Волинський митрополит ПЦУ нарвався на критику через норкову шубу. Фото

Митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України, голова Синодальної комісії у справах монастирів і чернецтва Михайло (Зінкевич) з'явився на публіці в норковій шубі.

У такому вбранні церковник прийшов на урочисту першу сесію Луцької міської ради VIII скликання 27 листопада. Судячи з фоторепортажу місцевого видання "Волинські новини", в залі та на сцені митрополит перебував уже без шуби. Фотографії Зінкевича "в хутрі" зроблені в холі луцького Палацу культури.

Митрополит у шубі Волинські новини

На Facebook-сторінці "Кампанія ХутроOFF" засудили такий вчинок представника ПЦУ.

"Не думаємо, що ці події пов'язані, але нагадаємо, що в цьому році на території митрополії єпископа ПЦУ Михайла почала працювати норкова ферма, яку відкрив голландець", – сказано в повідомленні.

Митрополит Михайло (Зінкевич) Facebook / Кампанія ХутроOFF

Церковник прийшов на засідання міськради в норковій шубі Facebook / Кампанія ХутроOFF

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Інформація про митрополита на сайті ПЦУ pomisna.info

Ситуація привернула увагу диякона РПЦ, письменника Андрія Кураєва, якого заборонив у служінні патріарх Кирило. На сторінці в Facebook церковник написав, що це "натуральні архієрейські понти".

Церковник ПЦУ в шубі Facebook / Кампанія ХутроOFF

"Так, в Луцьку такі холоди, що без хутра ніяк. Мінус шість градусів. Дубак. Особливо звірячий холод стоїть в архієрейському лімузині", – із сарказмом зазначив Кураєв.

На сцену митрополит вийшов без шуби Волинські новини

Митрополит в залі для глядачів Волинські новини

Скриншот

Реакція на скандал користувачів мережі Скриншот

Реакція на скандал користувачів мережі Скриншот

Реакція на скандал користувачів мережі Скриншот

Реакція на скандал користувачів мережі Скриншот

Реакція на скандал користувачів мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 91-річний почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що коронавірус "придумали люди і випустили його".