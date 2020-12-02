Волинський митрополит ПЦУ нарвався на критику через норкову шубу. Фото

Митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України, голова Синодальної комісії у справах монастирів і чернецтва Михайло (Зінкевич) з'явився на публіці в норковій шубі.

У такому вбранні церковник прийшов на урочисту першу сесію Луцької міської ради VIII скликання 27 листопада. Судячи з фоторепортажу місцевого видання "Волинські новини", в залі та на сцені митрополит перебував уже без шуби. Фотографії Зінкевича "в хутрі" зроблені в холі луцького Палацу культури.

На Facebook-сторінці "Кампанія ХутроOFF" засудили такий вчинок представника ПЦУ.

"Не думаємо, що ці події пов'язані, але нагадаємо, що в цьому році на території митрополії єпископа ПЦУ Михайла почала працювати норкова ферма, яку відкрив голландець", – сказано в повідомленні.

Ситуація привернула увагу диякона РПЦ, письменника Андрія Кураєва, якого заборонив у служінні патріарх Кирило. На сторінці в Facebook церковник написав, що це "натуральні архієрейські понти".

"Так, в Луцьку такі холоди, що без хутра ніяк. Мінус шість градусів. Дубак. Особливо звірячий холод стоїть в архієрейському лімузині", – із сарказмом зазначив Кураєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 91-річний почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що коронавірус "придумали люди і випустили його".