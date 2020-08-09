У Луцьку, де бунтували проти карантину, в.о. мера заразився COVID-19

Мирослав Семенюк Суспільство 13:44, 9.08.2020 Оновлено: 14:58, 9.08.2020

У виконувача обов’язків міського голови Луцька Григорія Пустовіта виявили коронавірус (COVID-19).

Як повідомив Пустовіт у Facebook, з 2 серпня він перебуває на самоізоляції.

"Підприємці з Центрального ринку 28 липня увірвались у міську раду і по суті 5 годин, порушуючи всі можливі карантинні норми, не дотримуючись соціальних дистанцій, багато хто будучи взагалі без масок та без дотримання соціальної дистанції, на очах у десятків правоохоронців кричали і творили все, що хотіли, називаючи це діалогом", – пожалівся в.о. мера.

На його думку, він інфікувався саме під час пікетування міської ради підприємцями.

"Незважаючи на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую, як і раніше, виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до "червоної" зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан", – зазначив Пустовіт.

При цьому він закликав громадян дотримуватись дієвих карантинних обмежень, а саме носіння масок у транспорті, приміщеннях, закладах торгівлі та на ринках, соціальної дистанції та особистої гігієни.

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