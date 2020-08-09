У Луцьку, де бунтували проти карантину, в.о. мера заразився COVID-19
У виконувача обов’язків міського голови Луцька Григорія Пустовіта виявили коронавірус (COVID-19).
Як повідомив Пустовіт у Facebook, з 2 серпня він перебуває на самоізоляції.
"Підприємці з Центрального ринку 28 липня увірвались у міську раду і по суті 5 годин, порушуючи всі можливі карантинні норми, не дотримуючись соціальних дистанцій, багато хто будучи взагалі без масок та без дотримання соціальної дистанції, на очах у десятків правоохоронців кричали і творили все, що хотіли, називаючи це діалогом", – пожалівся в.о. мера.
На його думку, він інфікувався саме під час пікетування міської ради підприємцями.
"Незважаючи на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую, як і раніше, виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до "червоної" зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан", – зазначив Пустовіт.
При цьому він закликав громадян дотримуватись дієвих карантинних обмежень, а саме носіння масок у транспорті, приміщеннях, закладах торгівлі та на ринках, соціальної дистанції та особистої гігієни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила регіони України на чотири зони залежно від епідемічної ситуації – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".
У результаті з 3 серпня в деяких регіонах, зокрема у Луцьку, точково повернули жорсткі обмеження.
Однак влада Луцька проігнорували карантинні настанови уряду та МОЗ.