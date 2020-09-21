У Луцьку чоловік зґвалтував дівчину прямо у парку – ЗМІ

У Луцьку чоловік напав на дівчину, коли та поверталася додому, та зґвалтував її.

Про це повідомило видання "Під прицілом" із посиланням на власні джерела. За інформацією ресурсу, інцидент трапився у парку 900-річчя, близько 2 ночі 19 вересня.

Дівчина, як пишуть журналісти, не почула, коли підкрався зловмисник, адже йшла у навушниках. Схопивши жертву силою, чоловік потягнув її в парк, де й зґвалтував. Після скоєного він попрямував у напрямку Луцької міської клінічної лікарні.

Завдяки оперативним діям співробітників правоохоронних органів підозрюваного у скоєному уже затримано та відправлено до ізолятора тимчасового утримання, сказано у матеріалі. Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Зазначимо, що офіційного підтвердження від Національної поліції поки немає.

Нинідівчина перебуває у важкому посттравматичному стані. Вона настільки злякалася, що навіть не запам'ятала обличчя ґвалтівника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році на Одещині 12-річного школяра зґвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом із трьома іншими учнями.