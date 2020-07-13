У Лондоні на тлі пандемії COVID-19 різко зросла кількість мертвонароджень

В одній із британських лікарень під час пандемії зросла кількість мертвонароджених дітей.

Як повідомляє Reuters, згідно з даними дослідження Американської медичної асоціації, в лондонській університетській лікарні Святого Георгія кількість мертвонароджень збільшилася з 2 випадків на 1000 до 9.

"Протягом чотирьох місяців, що передували пандемії, на кожні 1000 пологів в університетській лікарні Святого Георгія доводилося приблизно два мертвонародження. З лютого по середину червня на 1000 народжень припадало приблизно дев'ять мертвонароджень", – йдеться в публікації.

Водночас у жодної з матерів мертвонароджених дітей не виявлено COVID-19, однак, попередні дослідження встановили, що близько 90% інфікованих вагітних жінок у Великобританії не мали симптомів, тому не могли пройти тест.

Проте, мертвонародження можуть бути непрямим ефектом пандемії – жінки просто уникали відвідування лікарів через страх перед інфекцією. Через це вони могли пропустити серйозні проблеми під час вагітності, такі як зниження руху плода або небезпечний високий тиск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження вчених підтвердило, що вагітна жінка, заражена COVID-19, може передати вірус плоду.