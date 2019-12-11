Рвуть рот за російську мову: в "ЛНР" знову запустили страшилку про Україну

На окупованому Донбасі знову лякали населення фейком про переселенця-інваліда, якому на Сумщині нібито порвали рот через відмову говорити українською мовою.

Про це свідчать розповіді місцевих жителів, які були озвучені в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Журналісти запитали жителів непідконтрольної Україні частини Луганської області про те, чи хочуть вони повернення української влади.

Рвуть рот: у "ЛНР" знову запустили страшилку про Україну Скріншот з відео

"Ми хочемо, щоб не переслідували за російську мову. Ви що не знаєте, що забороняють нею розмовляти в Україні? Весь час розповідають у новинах. Ось порвали рот одному російськомовному", – заявив один із опитаних, уточнивши, що дивиться лише канали окупантів , оскільки українських у них немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фейк про порваний ротіпереселенця запустили в липні 2018 року. Незабаром сам "потерпілий" розповів, що це брехня.

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