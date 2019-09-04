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4 вересня • оновлено в 18:34
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У "ЛНР" відкрили пам'ятник "українській агресії": викрито "мера"-зрадника

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На Донбасі в місті Стаханов, яке контролюється "Луганською народною республікою", терористи встановили пам'ятник "жертвам української агресії з 2014 року".

Про це повідомив у Twitter український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ось так жила собі Україна 23 роки, а потім взяла і в 2014-му напала сама на себе", – обурився він.

При цьому Казанський вказав на цікавий факт – "мер" Стаханова Сергій Жевлаков, який відкривав меморіал, у різний час активно підтримував і третього президента України Віктора Ющенка, і "ЛНР".

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У "ЛНР" відкрили пам'ятник "українській агресії"

У "ЛНР" відкрили пам'ятник "українській агресії"

Twitter Дениса Казанського

Жевлаков раніше підтримував Ющенка

Жевлаков раніше підтримував Ющенка

Twitter Дениса Казанського

Користувачів обурила така ініціатива терористів.

"Він із такою ж радістю буде ці ж пам'ятники валити, коли прийдуть ЗСУ", "А син Жевлакова живе в страшних США", "І прапор Росії на тлі, але агресія, звичайно ж, українська", – відзначили в коментарях.

У "ЛНР" відкрили пам'ятник "українській агресії": викрито "мера"-зрадника
У "ЛНР" відкрили пам'ятник "українській агресії": викрито "мера"-зрадника

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі показали розкішне життя у США дітей ватажка терористів у Стаханові.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу
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Макарский Александр
Макарский Александр
Котел или кастрюлю
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CARGO 100
CARGO 100
А у вас по сей день кирпичи сотне ...
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