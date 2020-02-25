У "ЛНР" прибули башкири-"визволителі": терористи зігнали дітей на мітинг

У селі Петрівське Старобільського району на Луганщині терористи "ЛНР" вивели населення на мітинг на честь запрошеної "делегації" з російського Башкортостану.

Підтверджуючі фото опублікував у своєму Telegram-каналі Українське політолог Олексій Голобуцький (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Також на фото стовбичать і "визволителі", вони ж – свіжа порція окупантів, представники Республіки Башкортостан. При тому це офіційна делегація: притягли "листи подяки" чиновникам окупаційної адміністрації від "Всесвітнього курултаю башкирів", – написав Голобуцький.

У "ЛНР" прибули башкири-"визволителі" Telegram-канал Олексія Голобуцького

За його словами, приїхали також "представники мусульманських громад", і "представники козацтва".Терористи ж за рознарядкою направили на мітинг дітей.

Голобуцький зазначив, що використали стандартну пропагандистську обробку: жителі кричали гасла на честь 23 лютого 1943 року.

В "ЛНР" прибули башкири-"визволителі" Telegram-канал Олексія Голобуцького

В "ЛНР" прибули башкири-"визволителі" Telegram-канал Олексія Голобуцького

"Де Донбас, а де Башкортостан – і все одно окупанти старанно тягнуть тих башкирів у "Л/ДНР". Стара практика "забруднення" загальним злочином. Тому що в історичних документах так і буде написано: "Серед інших і Башкортостан брав участь у загарбницькій війні Росії проти Україна 2014-20** рр. і зміцнював окупаційний режим", – резюмував Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в Євпаторії помітили небезпечну тенденцію – люди у військовій формі постійно фотографуються з дітьми, а самі діти вбираються в камуфляж.

Подібний інцидент трапився в Ялті, де окупанти на одному із заходів одягли дітей у військову форму.

У Ялті також показали спортивні змагання з дітьми у військовій формі.

На малюків також приміряли форму мілітарі-центру "Артек".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!