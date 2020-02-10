Серйозні втрати "ЛНР": у Стаханові показали, як масово хоронять пособників окупантів

У "ЛНР" влаштували показове прощання з терористами, яких ліквідували під населеним пунктом Золоте-5.
Відповідні фото і відео опублікував у понеділок, 10 лютого, в Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що нести вінки і портрети терористів у похоронній процесії поставили дітей з "Юнармії", одягнених у форму з символікою "ЛНР".
У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів
Twitter Necro Mancer
У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів
Twitter Necro Mancer
У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів
Twitter Necro Mancer
У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів
Twitter Necro Mancer
Користувачі бурхливо відреагували на побачене. "Ні, щоб по-тихому закопати, влаштували посиденьки біля труни", "А що це за Луганскюгенд?", "Здохли, ліквідовані, знищені. Але ніяк не загинули. Гинуть невинні і захисники, а найманці і терористи – дивимося вище", – написали в коментарях.
# Стаханов, прощання із загиблими 07/02/20 в р-ні н.п. Золоте-5 членами # 15бтро # 2ак # роа, відео з заходу # груз200 pic.twitter.com/M8029seRlQ- Necro Mancer (@ 666_mancer) February 10, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи заявили, що ЗСУ нібито відкрили вогонь по них на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська. В екстреному повідомленні пресслужби "Народної міліції Луганської народної республіки" було сказано, що в результаті 4 бойовики убиті, ще 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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