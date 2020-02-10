Серйозні втрати "ЛНР": у Стаханові показали, як масово хоронять пособників окупантів

У "ЛНР" влаштували показове прощання з терористами, яких ліквідували під населеним пунктом Золоте-5.

Відповідні фото і відео опублікував у понеділок, 10 лютого, в Twitter блогер Necro Mancer (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що нести вінки і портрети терористів у похоронній процесії поставили дітей з "Юнармії", одягнених у форму з символікою "ЛНР".

У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів Twitter Necro Mancer

У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів Twitter Necro Mancer

У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів Twitter Necro Mancer

У "ЛНР" показали, як масово хоронять пособників окупантів Twitter Necro Mancer

Користувачі бурхливо відреагували на побачене. "Ні, щоб по-тихому закопати, влаштували посиденьки біля труни", "А що це за Луганскюгенд?", "Здохли, ліквідовані, знищені. Але ніяк не загинули. Гинуть невинні і захисники, а найманці і терористи – дивимося вище", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи заявили, що ЗСУ нібито відкрили вогонь по них на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська. В екстреному повідомленні пресслужби "Народної міліції Луганської народної республіки" було сказано, що в результаті 4 бойовики убиті, ще 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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