У листопаді на українців чекає магнітна буря: з'явився прогноз

Наприкінці листопада українці будуть змушені відчути на собі наслідки магнітної бурі, яка накриє Землю.

Про це свідчить прогноз на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця. Відзначається, що її варто очікувати 20 і 22 листопада. Магнітній бурі присвоєно рівень G1 (слабка).

Магнітні бурі накриють Землю 20 і 22 листопада. Лабораторія рентгенівської астрономії сонця

Також астрономи попередили, що 19, 21, 24 і 25 листопада прогнозується збудження магнітосфери. Зазвичай воно відбувається напередодні й одразу після бурі.

Що стосується найближчих трьох днів, 12-14 листопада, то в цей період жодних сумнівів не передбачається.

Прогноз магнітних бурь на 12-14 листопада. Лабораторія рентгенівської астрономії сонця

Як повідомляв OBOZREVATEL: