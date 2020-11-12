У листопаді на українців чекає магнітна буря: з'явився прогноз
Відчутні спалахи будуть лише два дні
Однак протягом кількох діб у магнітному полі Землі варто чекати коливань
Наприкінці листопада українці будуть змушені відчути на собі наслідки магнітної бурі, яка накриє Землю.
Про це свідчить прогноз на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця. Відзначається, що її варто очікувати 20 і 22 листопада. Магнітній бурі присвоєно рівень G1 (слабка).
Також астрономи попередили, що 19, 21, 24 і 25 листопада прогнозується збудження магнітосфери. Зазвичай воно відбувається напередодні й одразу після бурі.
Що стосується найближчих трьох днів, 12-14 листопада, то в цей період жодних сумнівів не передбачається.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Попередня хвиля магнітних бур припала на 21-29 жовтня. Найпотужніший удар був зафіксований 25 жовтня.
Учені попереджають, що в найближчому майбутньому магнітні бурі стануть дедалі частішим явищем. Сонце вступило в новий 11-річний цикл, активність зірки стала рости.