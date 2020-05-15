У лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для хворих на COVID-19

У лікарнях Чернівців майже закінчилися місця для хворих на коронавірусну інфекцію, а тим часом їхня кількість у місті сягнула майже 1 000 пацієнтів.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів мер Чернівців Олексій Каспрук. Він наголосив, що ситуація в регіоні важка.

"Стабільно важка динаміка. У нас на сьогодні міські лікарні заповнені, пробуємо десь там втулити додаткові кілька десятків ліжок для того, щоб приймати та лікувати хворих на COVID-19 і важкі пневмонії", – скаржиться Каспрук.

Лікарня

Він також додав, що таке загострення ситуації відбувається на тлі того, що напередодні комісія з надзвичайних ситуацій вирішила скасувати усі карантинні обмеження, яких було вжито на Буковині, окрім загальнодержавних.

"Станом на зараз у нас вільних 10 ліжок. Позавчора було два. Плюс ми додатково ще 20 ліжок розгортаємо в міських лікарнях. Проблеми з персоналом теж. Є хворі лікарі. Непроста ситуація", – сказав міський голова.

Каспрук зазначив, що для часткового вирішення проблеми в одному зі спортивних центрів Чернівців облаштують резервний госпіталь.

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