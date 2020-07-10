У лікарні Вінниці онкохворих дітей зачинили в палатах у страшну спеку через карантин.

У Вінниці під час карантину пацієнтів дитячого онкогематологічного відділення змушують перебувати в зачинених палатах і забороняють відчиняти вікна в спеку.

Як сказано в сюжеті ТСН, від спеки в дітей на шкірі почалися висипи. На прогулянки через карантин малюків теж не випускають.

Як розповіла мама одного з пацієнтів Вінницької обласної лікарні, який перебуває там уже дві місяці, на вікнах у палаті навіть встановили спеціальні заглушки, а отвори для вентиляції заклеїли. За її словами, температура може підвищуватися до +32 градусів.

Дітей у спеку не випускають на вулицю

Систему вентиляції в палатах заклеїли

"Погрожують, що зроблять запис в історію хвороби про порушення карантину. Ще немає доступу до свіжої питної води. Якщо треба вийти в аптеку, то можна дати гроші санітарці, і вона йде", – розповіла вона.

В обласному відділенні дитячої онкогематології перебувають ще 20 пацієнтів. У декого через спеку почалися висипання на шкірі, але відкрито скаржитися батьки бояться і про порушення прав їхніх дітей просять розповісти благодійників із фонду "Таблеточки".

У дітей почалися проблеми зі шкірою

"Зараз існує стандарт 2001 року. Для палат, де перебувають діти, новий норматив +22 градуси. Така температура повинна бути забезпечена в палаті. Я розумію, що для лікарень це може бути складно, але не +32", – сказала директорка департаменту благодійного фонду "Таблеточки" Юлія Ноговіцина.

Головний лікар Вінницької обласної дитячої лікарні Василь Паненко підтвердив, що письмово заборонив відчиняти вікна в палаті й додав, що іншої вентиляції в лікарні немає.

"Ми працюємо з нею давно (системою вентиляції. – Ред.), це важливо для онковідділення. Ця система була встановлена в нас у закладі, але, на жаль, вона з самого початку не працювала", – пояснив він.

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