Названо ім'я загиблого від підриву на міні українського морпіха

Морський піхотинець Руслан Волков помер у лікарні від численних опіків, отриманих унаслідок підриву невідомого вибухового пристрою в "сірій зоні" на фронті російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти в Facebook. Матрос Волков Руслан Михайлович служив вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216.

Він народився 4 січня 2000 року.

Воїн помер 7 вересня в лікарні внаслідок численних опіків, отриманих під час вибуху автомобіля на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Руслана Михайловича у зв'язку з його загибеллю. Вічна пам'ять українському Захиснику!" – сказано в повідомленні.

Матрос Волков Руслан Михайлович. Facebook 35-ї ОБПМ

Командування висловило співчуття рідним загиблого. Facebook 35-ї ОБПМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 вересня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ВСУ, ще троє захисників отримали поранення.