Названо ім'я загиблого від підриву на міні українського морпіха

Борис Бондар Суспільство 15:21, 8.09.2020 Оновлено: 15:59, 8.09.2020

Морський піхотинець Руслан Волков помер у лікарні від численних опіків, отриманих унаслідок підриву невідомого вибухового пристрою в "сірій зоні" на фронті російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти в Facebook. Матрос Волков Руслан Михайлович служив вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216.

Він народився 4 січня 2000 року.

Воїн помер 7 вересня в лікарні внаслідок численних опіків, отриманих під час вибуху автомобіля на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Руслана Михайловича у зв'язку з його загибеллю. Вічна пам'ять українському Захиснику!" – сказано в повідомленні.

Матрос Волков Руслан Михайлович.
Facebook 35-ї ОБПМ
Командування висловило співчуття рідним загиблого.
Facebook 35-ї ОБПМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 вересня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ВСУ, ще троє захисників отримали поранення.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Інфікованій українці відмовили у безкоштовному тесті на COVID-19, а лікарняний відкрили тільки через 8 днів

Україна зможе відновити економіку Донбасу і вивести із занепаду: який реальний план

Білорусь привела у бойову готовність артилерійські частини і танковий резерв

Волошин: Путін поклав край перемир'ю на Донбасі і продавлюватиме Україну

У Росії під час запуску з ПЗРК "Голка" снаряд полетів разом з комплексом. Відео