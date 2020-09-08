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Названо ім'я загиблого від підриву на міні українського морпіха

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
2,4 т.
Названо ім'я українського морпіха, який помер після підриву на міні

Названо ім'я українського морпіха, який помер після підриву на міні.

Морський піхотинець Руслан Волков помер у лікарні від численних опіків, отриманих унаслідок підриву невідомого вибухового пристрою в "сірій зоні" на фронті російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти в Facebook. Матрос Волков Руслан Михайлович служив вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини А0216.

Він народився 4 січня 2000 року.

Воїн помер 7 вересня в лікарні внаслідок численних опіків, отриманих під час вибуху автомобіля на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення ООС в районі н.п. Новгородське Донецької області.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Руслана Михайловича у зв'язку з його загибеллю. Вічна пам'ять українському Захиснику!" – сказано в повідомленні.

Матрос Волков Руслан Михайлович.

Матрос Волков Руслан Михайлович. Facebook 35-ї ОБПМ

Командування висловило співчуття рідним загиблого.

Командування висловило співчуття рідним загиблого. Facebook 35-ї ОБПМ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 вересня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ВСУ, ще троє захисників отримали поранення.

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