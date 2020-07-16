У лікарні не приймали й обізвали "неврастенічкою": нові деталі смерті від коронавірусу 20-річної студентки зі Львівщини

Батьки 20-річної студентки Соломії, яка померла від COVID-19 у Львівській області, заявили, що лікарі не хотіли приймати їхню дочку в лікарню і вважали її "неврастенічкою".

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Тарас та Іванна К. вважають, що дівчину згубила байдужість і непрофесіоналізм лікарів.

За їхніми словами, через три години після госпіталізації з лікарні зателефонувала Соломія, вона зі сльозами розповіла, що їй дуже погано, але нікого докликатись вона не може. Батьки кинулися в лікарню і мало не на колінах благали пустити в палату до дочки маму. Але навіть вона не змогла допроситися допомоги від лікарів.

"До Соломії рідко хто заходив, потрібно було брати лікаря за рукав і тягнути в палату. Але на всі скарги вони говорили, що вона неврастенік і потрібно пити заспокійливе", – зі сльозами на очах розповіла мати.

Вона додала, що лікарі постійно змінювалися, а Соломії ставало все гірше. Уже до вечора в суботу у неї почалися провали в пам'яті, і вона втратила свідомість. Тільки тоді лікар запідозрив, що у неї може бути вірусний менінгоенціфаліт. Санітарка Соломію, як мішок, кинула на каталку, та так, що вона вдарилася головою, і повезла в реанімацію, згадують батьки. Вони всю ніч провели на вулиці під лікарнею, благали лікарів викликати бригаду зі Львова, але головлікар запевняв, що Львів відмовляється їхати.

"Вранці нам сказали, що Соломія впала в кому. Потім сказали, що бригада зі Львова їде, а поки треба зробити КТ головного мозку. Пів дня шукали мобільний апарат ШВЛ, щоб перевезти дочку в сусідню кімнату. Зі Львова приїхали інфекціоніст і реаніматолог. Вони навіть не оглядали Соломію, подивилися КТ, сказали, що пошкоджень мозку немає, але вона в тяжкому стані і її транспортувати не можна. Для них було головне, що вони призначили лікування за протоколом. Вони постійно повторювали про цей протокол. Потім нам сказали, що єдине, що ще добре працює в організмі Соломії – це легені. Вона перебувала під апаратами. А о 6 ранку у вівторок 14 липня нам зателефонували і сказали, що Соломія померла", – сказав крізь сльози батько.

"Тепер вони кажуть, що ми п'ять днів лікували дочку вдома. Так ви ж не хотіли нас приймати. Навіть у лікарні ви не хотіли оглянути доньку і чимось допомогти. Я тільки картаю себе за те, що Бог не підказав мені їхати відразу у Львів", – додала мати Соломії.

Нагадаємо, що в міській лікарні Стрия на Львівщині від коронавірусу померла 20-річна студентка Соломія К. Лікарі заявили, що у них це перший випадок, коли хвороба забирає таку молоду дівчину. Тиждень Соломія лікувалася вдома, а коли потрапила до лікарні, то була вже в тяжкому стані. Рідні дівчини зауважили, що у неї ще був також вірусний менінгоенціфаліт.