У лікарні на Волині трапився спалах COVID-19: багато заражених

У селищі Олика Волинської обласної у психіатричній лікарні зафіксували 67 випадків захворювання коронавірусом (COVID-19).

Серед заражених – 46 пацієнтів та 21 медик. При цьому є два летальних випадки, повідомила заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

"В Олиці з початку спалаху зареєстровано 67 випадків, в тому числі два летальних. Хвороба виявлена у 21 медичного працівника і 46 пацієнтів медзакладу. Інфікований один з двох корпусів лікарні, в якому знаходяться три відділення. Одна людина лікується в обласній інфекційній лікарні, це представник медичного персоналу, решта перебувають на амбулаторному лікуванні", – розповіла чиновниця.

COVID-19 в Україні

За її словами, всього на коронавірус обстежили 164 особи. Також Щербак відзначили, що в психлікарні не вистачає персоналу, тому одна санітарка працює відразу в декількох відділеннях. Також через специфіку установи "якщо хтось захворів у відділенні, то перехворіють всі".

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