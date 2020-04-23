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24 квітня • оновлено в 01:45
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У лікарні на Тернопільщині пацієнти з COVID-19 змушені використовувати відро замість туалету

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У Почаївській лікарні на Тернопільщині пацієнти з COVID-19 не можуть ходити в загальний туалет – замість цього їм у палати поставили відра для випорожнень.

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Як ідеться в сюжеті ТСН, така ситуація спостерігається у всіх палатах, де лежать хворі. Причому, якщо в деяких стоїть по відру на пацієнта, то в інших – одне на всіх і навіть без кришки.

"Хворих, яких поклали в терапевтичне відділення, не випускають в туалет, який на поверсі. Їм принесли відро для ходіння в туалет на чотирьох чоловік. Без кришки, звичайне залізне відро. І це відро стоїть майже добу, поки санітарка його не винесе", – розповіла пацієнтка.

У лікарні на Тернопільщині пацієнти змушені використовувати відро замість туалету

У лікарні на Тернопільщині пацієнти змушені використовувати відро замість туалету

ТСН

"Кожен сідає на своє відро. Спочатку я півдня терпіла, а потім вже почала сідати, що ж робити", – поділилася інша хвора.

Санітарка Тетяна Демчук поділилася враженнями колег, які і виносять ці відра.

"Мені молодша медсестра і медсестра з паліативного відділення говорила, що їй цей запах вже в горлі стоїть", – Тетяна Демчук, санітарка рентген-кабінету.

Справа в тому, що дезінфікувати туалети лікарня не може – немає потрібного обладнання. Та й взагалі, там не повинні були приймати хворих з COVID-19. Однак спочатку туди прийшов один хворий, від нього заразилися медики, а потім почали надходити і інші пацієнти. Головлікар Богдан Кучер скаржиться, що їх ніхто не питає: чи готова була лікарня для прийому пацієнтів. За його словами, не вистачає взагалі всього і навіть ці відра їм купили волонтери.

"У нас є купа інших проблем – нам потрібно рятувати життя. Як? Нас ніхто не питає. Нікого не хвилює, що медпрацівники хворіють. Нас запитують: скільки надійшло, чим лікуєте, як лікуєте?" – поділився він.

При цьому, головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук не бачить жодної проблеми.

"Вони ходять по палатах і дезінфікують ємності. Це номерна лікарня, яка не має власних очисних споруд. Ось і все. Нічого страшного немає, все добре", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, єдина інфекційна лікарня Дніпра №21 перебуває в жахливому стані. В палатах медустанови ремонт востаннє робили десятки років назад, а меблі давно почали розвалюватися.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Вовремя с опытом вёдра выносить с Италии приехали .
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Цееврожoпа
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Суспільство

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