У лікарні Львова стався вибух: є загиблий

На території лікарні Львова стався вибух, в результаті якого загинув 43-річний чоловік.

Вибух прогримів у Франківському районі міста 16 квітня близько 16:00, повідомляє поліція Львівської області.

За попередніми даними, вибухнула ручна граната.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо оперативна група і співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний мешканець Львова.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Києві 14 квітня спалахнула велика пожежа з вибухом в будівлі трансформаторної підстанції біля метро "Харківська".

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