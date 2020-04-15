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15 квітня • оновлено в 19:04
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У лікарні Львова стався вибух: є загиблий

7.7т
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На території лікарні Львова стався вибух, в результаті якого загинув 43-річний чоловік.

Вибух прогримів у Франківському районі міста 16 квітня близько 16:00, повідомляє поліція Львівської області.

У лікарні Львова стався вибух: є загиблий

За попередніми даними, вибухнула ручна граната.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо оперативна група і співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився 43-річний мешканець Львова.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Києві 14 квітня спалахнула велика пожежа з вибухом в будівлі трансформаторної підстанції біля метро "Харківська".

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Львів
Тег
вибух
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